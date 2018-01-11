В Киеве сегодня без осадков, днем до +1°

08:30, 11 января 2018
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В Киеве сегодня пасмурно.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 11 января в столице без осадков, температура до -5°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +1°, вечером - до -3°. Ветер переменный, до 2,2 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:55, а зайдет в 16:16.

Как сообщал УНИАН, 11 января, в Украине практически без осадков, на юге и западе до +6°.

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