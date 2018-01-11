Сегодня в Украине практически без осадков, на юге и западе днем до +6° (карта)

08:06, 11 января 2018
878
0

На западе местами пройдет дождь.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 11 января, в Украине практически без осадков, на юге и западе до +6°.

На востоке без осадков, температура до -6°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +6°.

На западе Украины в четверг пройдут дожди. Днем температура до +5°.

В северных областях без осадков. Температура до -5°. В центре переменная облачность, температура до -5°.

Прогноз на 11 января / УНИАН
Прогноз на 11 января / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 11 января принято было поджигать колышки, которые, сгорая, прогоняли зло.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Гроза, местами град и шквальный ветер: перед выходными дожди накроют почти всю Украину Гроза, местами град и шквальный ветер: перед выходными дожди накроют почти всю Украину
В Австралии произошло землетрясение магнитудой 4,7 В Австралии произошло землетрясение магнитудой 4,7
В Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность В Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность
Затоплены дороги, машины и дома: в США продолжаются разрушительные наводнения (фото) Затоплены дороги, машины и дома: в США продолжаются разрушительные наводнения (фото)
В Киеве сегодня солнечно, температура до +30° В Киеве сегодня солнечно, температура до +30°
В Украине сегодня будет жарко и без осадков (карта) В Украине сегодня будет жарко и без осадков (карта)
США и Мексику накрыли мощные наводнения (видео) США и Мексику накрыли мощные наводнения (видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 23 °
Облачно с прояснениями, ливень
Погода Стерлинг
87 %
759 мм
5.0 м/с
98 %
Лента новостей