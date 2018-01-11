Сегодня в Украине практически без осадков, на юге и западе днем до +6° (карта)

На западе местами пройдет дождь.

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Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 11 января, в Украине практически без осадков, на юге и западе до +6°.

На востоке без осадков, температура до -6°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +6°.

На западе Украины в четверг пройдут дожди. Днем температура до +5°.

В северных областях без осадков. Температура до -5°. В центре переменная облачность, температура до -5°.

Прогноз на 11 января / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 11 января принято было поджигать колышки, которые, сгорая, прогоняли зло.

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