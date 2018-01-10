Завтра в Украине практически без осадков, на востоке ночью до -6° (видеопрогноз)
На западе местами пройдет дождь.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 11 января, в Украине практически без осадков, на юге и западе до +6°.
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На востоке без осадков, температура до -6°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +6°.
На западе Украины в четверг пройдут дожди. Днем температура до +5°.
В северных областях без осадков. Температура до -5°. В центре переменная облачность, температура до -5°.
Согласно народному прогнозу, 11 января принято было поджигать колышки, которые, сгорая, прогоняли зло.
Прогноз погоды в Украине на четверг, 11 января
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Погода в Украине
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Винница+26°... +11°
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Днепр+34°... +20°
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Донецк+34°... +19°
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Житомир+26°... +12°
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Запорожье+34°... +20°
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Ивано-Франковск+17°... +8°
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Киев+29°... +15°
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Кировоград+33°... +18°
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Луганск+34°... +18°
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Луцк+17°... +10°
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Львов+15°... +8°
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Николаев+32°... +19°
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Одесса+32°... +18°
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Полтава+31°... +19°
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Ровно+18°... +8°
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Симферополь+34°... +18°
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Сумы+30°... +19°
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Тернополь+18°... +8°
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Харьков+32°... +21°
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Херсон+33°... +19°
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Хмельницкий+24°... +9°
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Черкассы+32°... +18°
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Чернигов+29°... +14°
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Черновцы+22°... +10°
Виргиния, США
+ 23 °
Облачно с прояснениями, ливень
Погода Стерлинг
Ощущается как: +23 °
Влажность: 87 %
Давление: 759 мм
Ветер: 5.0 м/с
Вероятность осадков: 98 %
Восход: 05:44
Закат 20:38
Фаза луны:
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