Завтра в Украине практически без осадков, на востоке ночью до -6° (видеопрогноз)

16:30, 10 января 2018
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На западе местами пройдет дождь.

В Украине завтра практически без осадков / фото УНИАН
В Украине завтра практически без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 11 января, в Украине практически без осадков, на юге и западе до +6°.

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На востоке без осадков, температура до -6°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +6°.

На западе Украины в четверг пройдут дожди. Днем температура до +5°.

В северных областях без осадков. Температура до -5°. В центре переменная облачность, температура до -5°.

Согласно народному прогнозу, 11 января принято было поджигать колышки, которые, сгорая, прогоняли зло.

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