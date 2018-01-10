Аномально теплая зима в Венгрии угрожает сельскому хозяйству

15:37, 10 января 2018
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В январе в Венгрии установилась по-весеннему теплая погода.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Нынешняя погода в Венгрии соответствует концу марта-началу апреля: зеленеют поля и распускаются цветы.

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7 января было самым теплым за всю историю метеонаблюдений - температура в Будапеште достигла 12 с лишним градусов, сообщает Euronews

Из-за теплой зимы сорняки и грибковые заболевания угрожают сельскому хозяйству.

"Как видите, у зерновых начался процесс фотосинтеза, что само по себе не проблема. Если весна будет сухой, то кущение растений не будет полным, а это окажет негативное воздействие на урожай. По этой причине мягкая зима для нас, скорее, благо. С другой стороны, это может стать проблемой в виде грибковых заболеваний и сорняков", - рассказывает фермер Жомбор Урбан.

Кроме того, из-за потепления фермеры опасаются течения грунтовых вод.

Напомним, в Харьковском ботаническом саду из-за теплой зимы готовятся зацвести магнолия и сирень.

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