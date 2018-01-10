В Индии из-за холодов за сутки погибли более 40 человек

От морозов пострадал штат Уттар-Прадеш.

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Более 40 человек погибли за 24 часа в Индии из-за холода. Всего жертвами морозов стали 143 человека.

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Холода накрыли большинство районов штата Уттар-Прадеш, передает The Hans India.

Густой туман нарушил железнодорожное движение в Уттар-Прадеше, местами видимость упала до 15-20 метров.

В столице штата закрыты все начальные школы. метеорологи прогнозируют, что морозы будут держаться еще в течение нескольких дней.

Напомним, на горнолыжном курорте в швейцарских Альпах около 13 тысяч человек оказались отрезанными от большой земли.