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2018-01-10 13:38:43
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В среду, 10 января, в Японии произошло землетрясение магнитудой 4,7.
В результате землетрясения в Иране пострадали более 50 человек
Об этом сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков располагался в 23 км на юго-запад от населенного пункта Шицунай. Очаг землетрясения залегал на глубине 113,7 км.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
Напомним, землетрясение магнитудой 7,6 произошло 10 января у северного побережья Гондураса. Подземные толчки ощущались на севере Центральной Америки.