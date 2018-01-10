Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В Японии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В среду, 10 января, в Японии произошло землетрясение магнитудой 4,7.

Читайте также В результате землетрясения в Иране пострадали более 50 человек

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 23 км на юго-запад от населенного пункта Шицунай. Очаг землетрясения залегал на глубине 113,7 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,6 произошло 10 января у северного побережья Гондураса. Подземные толчки ощущались на севере Центральной Америки.