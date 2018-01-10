Альпы завалило снегом

12:31, 10 января 2018
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В Савойе и Швейцарии за два дня снежный покров увеличился почти на 2 метра.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

На горнолыжном курорте в швейцарских Альпах около 13 тысяч человек оказались отрезанными от большой земли. В то же время во французских Альпах без вести пропал английский лыжник.

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В Савойе и Швейцарии за два дня снежный покров увеличился почти на 2 метра, сообщает Euronews.

Местные власти рекомендуют людям отказаться от пеших прогулок по заснеженным горам из-за чрезвычайно высокого риска схода лавин. Французские спасатели говорят, что не сталкивались с такой погодой с 1978 года.

В Италии многие деревни в Альпах оказались отрезанными снежным завалами на дорогах. Всего в итальянских Альпах застряли около 11 тысяч любителей горнолыжного спорта, приехавшие сюда на рождественские каникулы.

Напомним, 10 января в Карпатах будет сохраняться снеголавинная опасность.

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