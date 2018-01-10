Альпы завалило снегом
В Савойе и Швейцарии за два дня снежный покров увеличился почти на 2 метра.
На горнолыжном курорте в швейцарских Альпах около 13 тысяч человек оказались отрезанными от большой земли. В то же время во французских Альпах без вести пропал английский лыжник.
На Британию и Францию обрушился мощный шторм "Элеанор" (фоторепортаж)
В Савойе и Швейцарии за два дня снежный покров увеличился почти на 2 метра, сообщает Euronews.
Местные власти рекомендуют людям отказаться от пеших прогулок по заснеженным горам из-за чрезвычайно высокого риска схода лавин. Французские спасатели говорят, что не сталкивались с такой погодой с 1978 года.
В Италии многие деревни в Альпах оказались отрезанными снежным завалами на дорогах. Всего в итальянских Альпах застряли около 11 тысяч любителей горнолыжного спорта, приехавшие сюда на рождественские каникулы.
Напомним, 10 января в Карпатах будет сохраняться снеголавинная опасность.
Погода в Украине
-
Винница+26°... +11°
-
Днепр+34°... +20°
-
Донецк+34°... +19°
-
Житомир+26°... +12°
-
Запорожье+34°... +20°
-
Ивано-Франковск+17°... +8°
-
Киев+29°... +15°
-
Кировоград+33°... +18°
-
Луганск+34°... +18°
-
Луцк+17°... +10°
-
Львов+15°... +8°
-
Николаев+32°... +19°
-
Одесса+32°... +18°
-
Полтава+31°... +19°
-
Ровно+18°... +8°
-
Симферополь+34°... +18°
-
Сумы+30°... +19°
-
Тернополь+18°... +8°
-
Харьков+32°... +21°
-
Херсон+33°... +19°
-
Хмельницкий+24°... +9°
-
Черкассы+32°... +18°
-
Чернигов+29°... +14°
-
Черновцы+22°... +10°