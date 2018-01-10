Из-за аномально теплой зимы в ботаническом саду Харькова готовятся зацвести магнолия и сирень (видео)

Еще до Нового года там распустилась ива.

В Харькове готовятся цвести деревья / ТСН

В Харьковском ботаническом саду из-за теплой зимы готовятся зацвести магнолия и сирень.

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Еще до Нового года там распустилась ива, а на сирени и магнолии появились почки, говорится в сюжете ТСН.

А волчий ягодник уже расцвел яркими розовыми цветами. Сотрудники ботсада говорят, что из-под опавших листьев начали пробиваться подснежники.

И хотя для посетителей цветение среди зимы - чудо, для самых деревьев и цветов это катастрофа. Ведь почкование может ослабить дерево и даже привести к гибели.

Напомним, под Новый год в Винницкой области расцвели подснежники.