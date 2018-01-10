В Карпатах сохраняется лавинная опасность

10:35, 10 января 2018
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С горы Говерла ночью 9 января сошла лавина.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН
В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН

Сегодня, 10 января, в Карпатах будет сохраняться снеголавинная опасность.

Сегодня в Киеве без осадков, днем до +2°

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"10 января на высокогорье Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

В Гидрометцентре также сообщили, что ориентировочно 7-8 января с горы Темнатик (Закарпатская область) сошли две мокрые лавины объемами 20000 и 18000 кубических метров. С горы Говерла (Ивано-Франковская область) ночью 9 января сошла лавина объемом 1200 кубических метров.

Напомним, 10 января в Украине без осадков, на юге до +5°.

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