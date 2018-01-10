Мощное землетрясение произошло у побережья Гондураса

09:31, 10 января 2018
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Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В Карибском море произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Карибском море произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Землетрясение магнитудой 7,6 произошло 10 января у северного побережья Гондураса. Подземные толчки ощущались на севере Центральной Америки.

В результате землетрясения в Иране пострадали более 20 человек

Землетрясение произошло примерно в 519 км на восток от столицы Гондураса Тегусигальпы, сообщает Reuters

Тихоокеанский центр предупреждения о цунами предупредил, что волны высотой до 1 метра угрожают Гондурасу, Белизу, Пуэрто-Рико, США и Виргинским островам. Позже угроза цунами была отменена.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Напомним, в результате землетрясения магнитудой 4,2, которое произошло 27 декабря в Иране, погиб один человек, 56 получили травмы.

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