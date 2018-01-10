Сегодня в Киеве без осадков, днем до +2°

08:30, 10 января 2018
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В Киеве сегодня будет пасмурно.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 10 января, в столице без осадков, температура до +2°.

В Украине сегодня без осадков, в большинстве областей сохранится морозная погода (карта)

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +2°, вечером - до -2°. Ветер переменный, до 2,6 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:56, а зайдет в 16:15.

Как сообщал УНИАН, 10 января в Украине без осадков, на юге до +5°.

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