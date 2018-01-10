В Украине сегодня без осадков, в большинстве областей сохранится морозная погода (карта)

08:09, 10 января 2018
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В Украине сегодня облачно с прояснениями.

В Украине сегодня без осадков / фото УНИАН
В Украине сегодня без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 10 января в Украине без осадков, на юге до +5°.

На востоке без осадков, температура до -6°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +5°.

На западе Украины в среду облачно с прояснениями. Днем температура до +2°.

В северных областях без осадков. Температура до -5°. В центре переменная облачность, температура до -5°.

Прогноз на 10 января / УНИАН
Прогноз на 10 января / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 10 января — день Игната, Ефима и Петра. В этот день птицы подскажут, какой будет погода: снегирь запел — на метель, сорока под стреху лезет — на метель, воробьи дружно расчирикались — к оттепели.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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