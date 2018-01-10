Селевые потоки в Калифорнии унесли жизни 13 людей (фото)

03:38, 10 января 2018
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Сильные пожары в штате Калифорния сделали регион уязвимым для схождения селевых потоков.

Селевой поток в Монтесито / REUTERS
Селевой поток в Монтесито / REUTERS

В США в Южной Калифорнии жертвами схождения селевых оползней стали по меньшей мере 13 человек, пострадали 25.

Об этом сообщили в полиции города Санта-Барбара, передает РБК со ссылкой на Reuters.

Как отмечается в сообщении, селевые потоки были вызваны сильными ливнями и сошли на город. Из-за разгула стихии 7 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома, 23 тыс. эвакуированы. В полиции рассказали, что десятки людей были спасены из-под обломков зданий.

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В Южной Калифорнии сильно пострадали из-за схода селя автотрассы. Как сообщили в Twitter в местной полиции, дорога пригорода Санта-Барбары Монтесито сильно повреждена, заблокирована мусором и затоплена. В полиции попросили автомобилистов воздержаться от поездок по данной автомагистрали.

В связи со стихийным бедствием в Северной Калифорнии было принято решение закрыть несколько парков развлечений, сообщает CNN, а именно Six Flags Magic Mountain, Knotts Berry Farm, Legoland и Sea World. Парки Universal Studios и Disneyland приняли решение продолжать работу.

Селевой поток в Монтесито / REUTERS
Селевой поток в Монтесито / REUTERS

Как отмечает Reuters, сильные пожары в штате Калифорния сделали регион уязвимым для схождения селевых потоков. Огонь сжег траву и кустарники, которые удерживали почву, а также слой, который не позволяет воде глубоко просачиваться в землю.

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