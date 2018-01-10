Проблемы с доступом к курорту Церматт начались еще на прошлой неделе.

REUTERS

На курорте Церматт в швейцарских Альпах из-за сильных снегопадов заблокированы от 10 до 20 тысяч человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офис горнолыжного курорта.

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"В настоящее время остается закрытым железнодорожное сообщение между Церматтом и деревней Тэш. Ситуация с электричеством восстановлена", — отметили в офисе курорта.

Представительница офиса затруднилась с ответом, сколько человек в настоящее время находится в Церматте, однако, по ее словам, "в высокий сезон на курорт приезжают от 10 до 20 тысяч человек".

На сайте Церматта размещено предупреждение о том, что "все зимние трассы и подъемники закрыты". "Сейчас невозможно приехать или покинуть Церматт", — говорится на сайте.

Церматт известен во всем мире тем, что на этот курорт невозможно попасть на автомобиле. Транспорт необходимо оставить в пяти километрах, после чего туристы пересаживаются на поезд. До курорта при этом можно добраться на такси.

Проблемы с доступом в Церматт начались еще на прошлой неделе, когда из-за шторма "Элеонор", который в швейцарском варианте назвали "Бурглинд", железнодорожное сообщение с курортом было заменено на автобусное. За три дня у подножия Маттерхорна выпало свыше метра снега.

По данным швейцарского Института исследования снега и лавин, в настоящее время в районе Маттерхорна отмечается самый высокий — пятый — уровень лавинной опасности.