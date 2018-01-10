Мороз -40, снег в Сахаре, замерзший Ниагарский водопад и цветущие розы в Украине: аномалии зимы-2018 (видео)

Зима 2017-2018 оказалась аномальной во всех уголках мира.

Из-за аномального холода замерз Ниагарский водопад / фото REUTERS

В NASA представили карту температурных рекордов планеты. Украина входит в периферию неестественно теплой зоны Европы. Начало зимы в нашей стране был очень теплым: 4 января в Киеве была самая теплая ночь с 1881 года. В Винницкой области посреди зимы зацвели подснежники, в Луцке – розы. У жителя Мелитополя зимой начала цвести смородина. В Николаевском зоопарке проснулись из спячки сурки.

В то же время Восточное побережье США страдает из-за небывалых морозов. Температура в некоторых регионах снизилась до -40. В штатах Вермонт, Коннектикут побиты температурные рекорды начала 20 века. У берегов Массачусетса при температуре -20 замерз океан. В курортном штате США Флорида впервые за 30 лет выпал снег. Из-за аномально низкой температуры начали замерзать игуаны и черепахи. Вследствие холодов в США уже погибли более 2 десятков человек.

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"Замерз" и Ниагарский водопад – брызги от воды застыли прямо в воздухе. В пустыне Сахара в четвертый раз за 37 лет выпал снег. Этой зимой в Украине суровых морозов ожидать не стоит. По прогнозам синоптиков, в январе-феврале температура не опустится ниже -3-6.