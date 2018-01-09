Синоптики дали прогноз погоды в Украине на весь 2018 год: "тропическое" лето и морозы в октябре (инфографика)

Народный синоптик обещает много дождей, Гидрометцентр — "температурные качели", климатологи — морозы.

Лето прогнозируют жаркое и дождливое / фото УНИАН

В наступившем году нам обещают морозное окончание зимы и "тропическое" лето — жаркое и с дождями.

Таков долгосрочный прогноз погоды от известного народного синоптика Леонида Горбаня, передает "Сегодня".

"Весна ожидается прохладная и сырая: холодный март, также не будут жаркими и засушливыми апрель и март. Лето — влажное и умеренно теплое... Осень вначале теплая, затем холодная, уже в конце октября возможны морозы. Зима умеренная, сперва сухая, затем холодная, очень снежная, что приведет к большому разливу рек", - заявил народный синоптик.

Читайте также Завтра в Украине без осадков, ночью ожидаются морозы (видеопрогноз)

В Укргидрометцентре прогнозируют, что 2018 год будет среднестатистическим, возможно, более дождливым, чем обычно.

"Как и в предыдущие 2—3 года из-за глобального потепления возможны частые перепады температур, особенно летом — жаркая погода ненадолго сменится прохладной, затем снова жара, снова грозы", — анализирует замначальника Гидрометцентра Анатолий Прокопенко.

Ведущий научный сотрудник института геофизики НАН Украины Светлана Бойченко заявила, что в нынешнем году, помимо резких летних колебаний погоды, ожидаются сильные, но недолгие морозы в январе и феврале.

Сегодня

Как сообщала Погода УНИАН, антициклон Адам принес в Украину сухую и морозную погоду минимум на неделю, лишь на западе и юге страны возможны незначительные осадки.