Синоптики дали прогноз погоды в Украине на весь 2018 год: "тропическое" лето и морозы в октябре (инфографика)
Народный синоптик обещает много дождей, Гидрометцентр — "температурные качели", климатологи — морозы.
В наступившем году нам обещают морозное окончание зимы и "тропическое" лето — жаркое и с дождями.
Таков долгосрочный прогноз погоды от известного народного синоптика Леонида Горбаня, передает "Сегодня".
"Весна ожидается прохладная и сырая: холодный март, также не будут жаркими и засушливыми апрель и март. Лето — влажное и умеренно теплое... Осень вначале теплая, затем холодная, уже в конце октября возможны морозы. Зима умеренная, сперва сухая, затем холодная, очень снежная, что приведет к большому разливу рек", - заявил народный синоптик.
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В Укргидрометцентре прогнозируют, что 2018 год будет среднестатистическим, возможно, более дождливым, чем обычно.
"Как и в предыдущие 2—3 года из-за глобального потепления возможны частые перепады температур, особенно летом — жаркая погода ненадолго сменится прохладной, затем снова жара, снова грозы", — анализирует замначальника Гидрометцентра Анатолий Прокопенко.
Ведущий научный сотрудник института геофизики НАН Украины Светлана Бойченко заявила, что в нынешнем году, помимо резких летних колебаний погоды, ожидаются сильные, но недолгие морозы в январе и феврале.
Как сообщала Погода УНИАН, антициклон Адам принес в Украину сухую и морозную погоду минимум на неделю, лишь на западе и юге страны возможны незначительные осадки.
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Винница+26°... +11°
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Днепр+34°... +20°
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Донецк+34°... +19°
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Житомир+26°... +12°
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Запорожье+34°... +20°
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Ивано-Франковск+17°... +8°
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Киев+29°... +15°
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Кировоград+33°... +18°
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Луганск+34°... +18°
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Луцк+17°... +10°
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Львов+15°... +8°
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Николаев+32°... +19°
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Одесса+32°... +18°
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Полтава+31°... +19°
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Ровно+18°... +8°
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Симферополь+34°... +18°
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Сумы+30°... +19°
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Тернополь+18°... +8°
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Харьков+32°... +21°
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Херсон+33°... +19°
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Хмельницкий+24°... +9°
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