В Киеве завтра без осадков, днем до +2°

Завтра в Киеве облачно с прояснениями.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 10 января, в столице без осадков, температура до +2°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +2°, вечером - до -2°. Ветер переменный, до 2,6 м/с.

Солнце в столице взойдет в 07:56, а зайдет в 16:15.

Как сообщал УНИАН, 10 января в Украине без осадков, на юге до +5°.

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