Завтра в Украине без осадков, ночью ожидаются морозы (видеопрогноз)

16:30, 9 января 2018
1090
0

Ночью по всей Украине морозы.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 10 января в Украине без осадков, на юге до +5°.

Сегодня в Киеве без осадков, температура до -3°

На востоке без осадков, температура до -6°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +5°.

На западе Украины в среду облачно с прояснениями. Днем температура до +2°.

В северных областях без осадков. Температура до -5°. В центре переменная облачность, температура до -5°.

Согласно народному прогнозу, 10 января — день Игната, Ефима и Петра. В этот день птицы подскажут, какой будет погода: снегирь запел — на метель, сорока под стреху лезет — на метель, воробьи дружно расчирикались — к оттепели.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Извержение вулкана на Гавайях: туристы засняли огромный кусок лавы, который плавал в море (видео) Извержение вулкана на Гавайях: туристы засняли огромный кусок лавы, который плавал в море (видео)
Гроза, местами град и шквальный ветер: перед выходными дожди накроют почти всю Украину Гроза, местами град и шквальный ветер: перед выходными дожди накроют почти всю Украину
В Доминиканской Республике произошло землетрясение магнитудой 4,5 В Доминиканской Республике произошло землетрясение магнитудой 4,5
В Австралии произошло землетрясение магнитудой 4,7 В Австралии произошло землетрясение магнитудой 4,7
Затоплены дороги, машины и дома: в США продолжаются разрушительные наводнения (фото) Затоплены дороги, машины и дома: в США продолжаются разрушительные наводнения (фото)
В Киеве сегодня солнечно, температура до +30° В Киеве сегодня солнечно, температура до +30°
На Виннитчине молния попала в пастуха, мужчина скончался на месте (видео) На Виннитчине молния попала в пастуха, мужчина скончался на месте (видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 24 °
Небольшая облачность, ливень
Погода Стерлинг
84 %
759 мм
5.1 м/с
92 %
Лента новостей