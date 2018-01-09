Завтра в Украине без осадков, ночью ожидаются морозы (видеопрогноз)

Ночью по всей Украине морозы.

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Согласно данным Погода УНИАН, 10 января в Украине без осадков, на юге до +5°.

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На востоке без осадков, температура до -6°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +5°.

На западе Украины в среду облачно с прояснениями. Днем температура до +2°.

В северных областях без осадков. Температура до -5°. В центре переменная облачность, температура до -5°.

Согласно народному прогнозу, 10 января — день Игната, Ефима и Петра. В этот день птицы подскажут, какой будет погода: снегирь запел — на метель, сорока под стреху лезет — на метель, воробьи дружно расчирикались — к оттепели.

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