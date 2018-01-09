В США в водоеме замерзли аллигаторы (видео)

15:59, 9 января 2018
1683
0

Эксперты говорят, что животные в порядке.

В Северной Каролине в лед вмерзли аллигаторы / www.facebook.com/shallotteriverswamppark/
В Северной Каролине в лед вмерзли аллигаторы / www.facebook.com/shallotteriverswamppark/

В американском штате Северная Каролина с водой в пруду замерзли и аллигаторы. 

Снежный шторм "Грейсон" в США: "циклон-бомба" принес 40-градусные морозы, 16 погибших (фоторепортаж, видео)

На видео, которое опубликовано на странице Shallotte River Swamp Park, видно вмерзших в лед животных.

Эксперты говорят, что аллигаторы в порядке - в целях выживания они могут снижать свою температуру и уровень обмена веществ. 

Видео: www.facebook.com/shallotteriverswamppark/

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, температура до +29° В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, температура до +29°
Извержение вулкана на Гавайях: туристы засняли огромный кусок лавы, который плавал в море (видео) Извержение вулкана на Гавайях: туристы засняли огромный кусок лавы, который плавал в море (видео)
Гроза, местами град и шквальный ветер: перед выходными дожди накроют почти всю Украину Гроза, местами град и шквальный ветер: перед выходными дожди накроют почти всю Украину
В Австралии произошло землетрясение магнитудой 4,7 В Австралии произошло землетрясение магнитудой 4,7
Затоплены дороги, машины и дома: в США продолжаются разрушительные наводнения (фото) Затоплены дороги, машины и дома: в США продолжаются разрушительные наводнения (фото)
В Украине сегодня будет жарко и без осадков (карта) В Украине сегодня будет жарко и без осадков (карта)
США и Мексику накрыли мощные наводнения (видео) США и Мексику накрыли мощные наводнения (видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 24 °
Небольшая облачность, ливень
Погода Стерлинг
84 %
759 мм
5.1 м/с
92 %
Лента новостей