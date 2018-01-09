В США в водоеме замерзли аллигаторы (видео)

Эксперты говорят, что животные в порядке.

В Северной Каролине в лед вмерзли аллигаторы / www.facebook.com/shallotteriverswamppark/

В американском штате Северная Каролина с водой в пруду замерзли и аллигаторы.

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На видео, которое опубликовано на странице Shallotte River Swamp Park, видно вмерзших в лед животных.

Эксперты говорят, что аллигаторы в порядке - в целях выживания они могут снижать свою температуру и уровень обмена веществ.

Видео: www.facebook.com/shallotteriverswamppark/