В Мексике произошло землетрясение

15:33, 9 января 2018
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Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В Мексике произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Мексике произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Во вторник, 9 января, в Мексике произошло землетрясение магнитудой 4,6.

В результате землетрясения в Иране пострадали более 50 человек

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 99 км на юго-запад от населенного пункта Трес-Пикос. Очаг землетрясения залегал на глубине 32.1 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в результате землетрясения магнитудой 4,2, которое произошло 27 декабря в Иране, погиб один человек, 56 получили травмы.

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