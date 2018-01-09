Ущерб от природных катастроф в США в 2017 оценили в 306 млрд долларов

Всего за 2017 год США столкнулись с 16 природными катастрофами.

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В 2017 году природные катастрофы нанесли ущерб США в размере 306 млрд долларов.

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Прошедший год запомнится для США наводнениями, ураганами, пожарами, засухой и заморозками, которые унесли сотни жизней, говорится в отчете Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).

Всего за 2017 год США столкнулись с 16 природными катастрофами, которые нанесли ущерба на 306 млрд долларов, что стало рекордом. С 1980 года убытки страны от крупных стихийных бедствий превысили 1,5 трлн долларов.

Среди самых крупных катастроф выделяют ураганы "Харви", "Мария" и "Ирма" и лесные пожары, охватившие запад США.

Напомним, из-за "метеорологической бомбы", которая накрыла восточное побережье США, без электричества остались почти 50 тысяч человек.