Уровень воды в Сене может достичь отметки в четыре метра.

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Во Франции и Германии готовятся к возможным наводнениям, в то время как жители Испании борются с последствиями мощных снегопадов.

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Уровень воды в Сене (Франция) может достичь отметки в четыре метра. Власти Парижа были вынуждены перекрыть некоторые дороги и набережные, сообщает Euronews.

В ряде департаментов региона Иль-де-Франс сохраняется "желтый" уровень тревоги из-за возможных наводнений. Специалисты прогнозируют, что ситуация стабилизируется только к середине недели.

В Испании местные жители борются с последствиями мощных снегопадов, которые обрушились на страну в выходные. Самая сложная ситуация складывается в северных и центральных областях страны.

Уровень воды в Рейне приблизился к 9-метровой отметке. Немецкие власти приостановили движение судов между Дуйсбургом и Кобленцом.

В то же время жители Венгрии наслаждаются теплой погодой. Местами температура поднималась до 17 градусов.

Напомним, на прошлой неделе ураган "Элеанор" накрыл почти всю северную Европу, без электроэнергии остались десятки тысяч домов.