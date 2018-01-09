От удара стихии пострадали более 80 тыс. человек.

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Из-за тропического циклона "Ава" на Мадагаскаре погибли 29 человек, еще 22 пропали без вести.

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"Ава" накрыл восточную прибрежную провинцию Туамасина и достиг юго-восточных районов Мадагаскара 5 января, передает Синьхуа со ссылкой на Национальный департамент по рискам и чрезвычайным ситуациям.

Из-за стихии эвакуировали 17 тыс. человек, в общей сложности от удара стихии пострадали более 80 тыс. человек.

Напомним, из-за "метеорологической бомбы", которая накрыла восточное побережье США, без электричества остались почти 50 тысяч человек.