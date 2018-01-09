Южные штаты Австралии охватили пожары
Огонь уже приблизился к Мельбурну.
Природные пожары бушуют в трех южных австралийских штатах, угрожая жизни людей.
В Калифорнии продолжают бушевать лесные пожары
Огонь, который не удается взять под контроль, уже приблизился к Мельбурну, сообщает Euronews.
В населенном пункте Каррэм Даунз эвакуировали местных жителей. Их разместили на территории торгового центра, а на помощь местным пожарным были направлены два специальных вертолета.
Из-за жары и сильного ветра пожар распространяется очень быстро. Зафиксированы более 50 очагов возгорания. В штатах Виктория и Южная Австралия огнем уничтожено сотни зданий, пламя блокирует дороги и около 30 человек обратились за помощью в больницы из-за отравлений дымом.
Напомним, не менее 40 человек погибли в результате лесных пожаров в Португалии и Испании.
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