В Китае из-за сильных осадков погибли более 20 человек

Более 2,3 млн человек пострадали.

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В центральных и восточных регионах Китая из-за сильных осадков погиб 21 человек, более 2,3 млн пострадали.

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На многие провинции со 2 января дважды обрушились сильные осадки в виде дождя или снега, сообщает Xinhua со ссылкой на Канцелярию Государственного комитета по минимизации ущерба от стихийных бедствий.

Так, в провинции Аньхой жертвами непогоды стали 18 человек, в провинциях Цзянсу, Хэнань и Хубэй - по одному. В пострадавших районах эвакуировали более 3700 человек, разрушено более 700 жилых помещений, около 2800 жилых помещений получили повреждения различной степени.

Также из-за непогоды пострадали 233,1 тыс. га сельскохозяйственных угодий, урожай на 8,1 тыс. га полностью уничтожен.

Напомним, из-за сильного снегопада часть Бишкека (Кыргызстан) осталась без света, а неработающие светофоры привели к большим заторам.