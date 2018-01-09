В Китае из-за сильных осадков погибли более 20 человек
Более 2,3 млн человек пострадали.
В центральных и восточных регионах Китая из-за сильных осадков погиб 21 человек, более 2,3 млн пострадали.
На севере Японии за сутки выпало почти полметра снега
На многие провинции со 2 января дважды обрушились сильные осадки в виде дождя или снега, сообщает Xinhua со ссылкой на Канцелярию Государственного комитета по минимизации ущерба от стихийных бедствий.
Так, в провинции Аньхой жертвами непогоды стали 18 человек, в провинциях Цзянсу, Хэнань и Хубэй - по одному. В пострадавших районах эвакуировали более 3700 человек, разрушено более 700 жилых помещений, около 2800 жилых помещений получили повреждения различной степени.
Также из-за непогоды пострадали 233,1 тыс. га сельскохозяйственных угодий, урожай на 8,1 тыс. га полностью уничтожен.
Напомним, из-за сильного снегопада часть Бишкека (Кыргызстан) осталась без света, а неработающие светофоры привели к большим заторам.
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