Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

09:35, 9 января 2018
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Лавинная опасность достигает 3 уровня.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / Фото УНИАН
В Карпатах сохраняется лавинная опасность / Фото УНИАН

Сегодня, 9 января, в Карпатах сохранится лавинная опасность 3 уровня.

Сегодня в Киеве без осадков, температура до -3°

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"9 января на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, 9 января в Украине без осадков, на юге до +5°.

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