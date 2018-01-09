Сегодня в Киеве без осадков, температура до -3°

08:30, 9 января 2018
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В Киеве сегодня ожидается небольшая облачность.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 9 января в столице без осадков, температура до -3°.

В Украине сегодня без осадков, в большинстве областей похолодает (карта)

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -1°, вечером - до -3°. Ветер переменный, до 3,0 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:56, а зайдет в 16:13.

Как сообщал УНИАН, 9 января в Украине без осадков, на юге до +5°.

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