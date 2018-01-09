В Украине сегодня без осадков, в большинстве областей похолодает (карта)

08:07, 9 января 2018
866
0

В большинстве областей солнечно и без осадков.

В Украине сегодня без осадков / УНИАН
В Украине сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 9 января в Украине без осадков, на юге до +5°.

На востоке без осадков, температура до -1°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +5°.

На западе Украины во вторник переменная облачность. Днем температура до +1°.

В северных областях без осадков. Температура до -2°. В центре солнечно, температура до -1°.

Прогноз на 9 января / УНИАН
Прогноз на 9 января / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 9 января - День святого апостола, первомученика и архидиакона Стефана.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Украине завтра местами пройдут дожди с грозами, температура до +34° (видеопрогноз) В Украине завтра местами пройдут дожди с грозами, температура до +34° (видеопрогноз)
Летнее солнцестояние в Британии: тысячи людей собрались возле Стоунхенджа (фоторепортаж) Летнее солнцестояние в Британии: тысячи людей собрались возле Стоунхенджа (фоторепортаж)
В Доминиканской Республике произошло землетрясение магнитудой 4,5 В Доминиканской Республике произошло землетрясение магнитудой 4,5
Торнадо в виде хобота слона: в сети показали уникальные кадры смерча в Колорадо (фото, видео) Торнадо в виде хобота слона: в сети показали уникальные кадры смерча в Колорадо (фото, видео)
Затоплены дороги, машины и дома: в США продолжаются разрушительные наводнения (фото) Затоплены дороги, машины и дома: в США продолжаются разрушительные наводнения (фото)
В Украине сегодня будет жарко и без осадков (карта) В Украине сегодня будет жарко и без осадков (карта)
На Виннитчине молния попала в пастуха, мужчина скончался на месте (видео) На Виннитчине молния попала в пастуха, мужчина скончался на месте (видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 24 °
Небольшая облачность, ливень
Погода Стерлинг
84 %
759 мм
5.1 м/с
92 %
Лента новостей