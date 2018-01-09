В Украине сегодня без осадков, в большинстве областей похолодает (карта)

В большинстве областей солнечно и без осадков.

В Украине сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 9 января в Украине без осадков, на юге до +5°.

На востоке без осадков, температура до -1°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +5°.

На западе Украины во вторник переменная облачность. Днем температура до +1°.

В северных областях без осадков. Температура до -2°. В центре солнечно, температура до -1°.

Прогноз на 9 января / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 9 января - День святого апостола, первомученика и архидиакона Стефана.

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