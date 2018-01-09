Райан Кенти опубликовал видео замерзшего океана возле пляжа Old Silver Beach.

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Американский штат Массачусетс "накрыли" небывалые морозы и сковали океан у побережья полуострова Кейп-Код.

Местные долгожители утверждают, что на их памяти за последние 80 лет такое происходит лишь в третий раз. Видео с замерзшего океана уже заполонили Сеть, передает ТСН.

Как пишет издание Mashable, в воскресенье пользователь YouTube Райан Кенти опубликовал видео замерзшего океана возле пляжа Old Silver Beach, который расположен рядом с домом его бабушки.

Видео: Ryan Canty

Это достаточно редкое явление, которое случается в местных краях далеко не каждую зиму.

Средняя температура в январе на Кейп-Коде в соответствии с долгосрочным наблюдением составляет -0,5 градусов по Цельсию. Средний минимум достигает -4,3 градуса.

Видео: Ryan Canty

Но в начале января в Массачусетс пришло резкое похолодание - до минус 22 градусов. Аномально низкая температура стала причиной массовой смертности среди прибрежных акул: они пытаются убежать в теплые южные воды, но застряли на мелководье, которое впоследствии сковали льды.

Напомним, восточное побережье Северной Америки страдает из-за шторма "Грейсон", который назвали "циклоном-бомбой". Экстремальная погода уже стала причиной гибели 19 человек в США и двух в Канаде. По прогнозам синоптиков, температура в ближайшие дни продолжит снижаться через холодный арктический воздух, который направляется в сторону атлантического побережья США.