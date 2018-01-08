Антициклон Адам принес в Украину сухую и морозную погоду
По словам синоптика, такая погода продлится всю неделю, а 13-14 января морозы усилятся.
Антициклон Адам принес в Украину сухую и морозную погоду минимум на неделю, лишь на западе и юге страны ближайшей ночью возможны незначительные осадки. Об этом в своем Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
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«Температура минувшей ночью и утром составляла -2...-6 градусов. Еще тепло на юге и западе, но это вопрос времени. 9 января в Украине ночью ожидается -2...-6 градусов, днем еще немного с «плюсами», +1...+4 градуса, на востоке и в Сумской и Черниговской областях – 0...-3 градуса. В Киеве ближайшей ночью ожидается -3...-4 градуса, в окрестностях – до -5 градусов, завтра днем – до +1 градуса. Сухо, ясно», – пишет Диденко.
По словам синоптика, такая погода продлится всю неделю, а 13-14 января морозы усилятся.
Погода в Украине
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Винница+26°... +11°
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Днепр+34°... +20°
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Донецк+34°... +19°
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Житомир+26°... +12°
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Запорожье+34°... +20°
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Ивано-Франковск+17°... +9°
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Киев+29°... +15°
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Кировоград+33°... +18°
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Луганск+34°... +18°
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Луцк+19°... +11°
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Львов+16°... +9°
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Николаев+32°... +19°
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Одесса+32°... +18°
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Полтава+31°... +19°
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Ровно+19°... +10°
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Симферополь+34°... +18°
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Сумы+30°... +19°
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Тернополь+20°... +10°
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Харьков+32°... +21°
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Херсон+33°... +19°
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Хмельницкий+23°... +10°
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Черкассы+32°... +18°
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Чернигов+29°... +14°
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Черновцы+24°... +12°