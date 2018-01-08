По словам синоптика, такая погода продлится всю неделю, а 13-14 января морозы усилятся.

Антициклон Адам принес в Украину холод и солнце / фото facebook/tala.didenko

Антициклон Адам принес в Украину сухую и морозную погоду минимум на неделю, лишь на западе и юге страны ближайшей ночью возможны незначительные осадки. Об этом в своем Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

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«Температура минувшей ночью и утром составляла -2...-6 градусов. Еще тепло на юге и западе, но это вопрос времени. 9 января в Украине ночью ожидается -2...-6 градусов, днем еще немного с «плюсами», +1...+4 градуса, на востоке и в Сумской и Черниговской областях – 0...-3 градуса. В Киеве ближайшей ночью ожидается -3...-4 градуса, в окрестностях – до -5 градусов, завтра днем – до +1 градуса. Сухо, ясно», – пишет Диденко.

По словам синоптика, такая погода продлится всю неделю, а 13-14 января морозы усилятся.