К спасательной операции были привлечены 150 военнослужащих и Национальная гвардия.

Спасатели помогают водителям в испанском регионе Кастилия-и-Леон / REUTERS

На севере Испании, в частности в северо-западном регионе Кастилия-и-Леон, тысячи водителей были заблокированы в своих автомобилях из-за сильного снегопада, обрушившегося на страну в ночь на воскресенье.

Как сообщает El Pais, всю ночь спасатели освобождали из снежных заторов водителей, застрявших на дорогах в регионе Кастилия и Леон. Такое количество транспорта было обусловлено тем, что испанцы массово возвращались с празднования Рождества.

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Также сообщается, что к спасательной операции были привлечены 150 военнослужащих и Национальная гвардия. Кроме того, сотрудники Красного Креста раздавали водителям горячие напитки, одеяла и высококалорийные продукты.

К 13:30 7 января движение по автодорогам было разблокировано, однако оно остается ограниченным.

Согласно прогнозам синоптиков, снегопады в стране будут продолжаться и в понедельник, 8 января, однако их интенсивность уменьшится.

Видео: El Pais