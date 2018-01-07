В Сиднее зафиксировали рекордную почти за 80 лет жару

В последний раз подобная погода устанавливалась в 1939 году.

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Австралийская метеорологическая служба зафиксировала в Сиднее температуру в 47 градусов, это самое высокое значение за последние почти 80 лет.

Как сообщает АВС, в последний раз подобная погода устанавливалась в 1939 году.

Власти выпустили предупреждение о повышенной пожарной опасности и ввели запрет на разведение огня.

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Ранее сообщалось, что в США рекордные морозы унесли 19 жизней, а на улицах даже автомобили замерзли во льду.