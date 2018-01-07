В Сиднее зафиксировали рекордную почти за 80 лет жару

15:28, 7 января 2018
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В последний раз подобная погода устанавливалась в 1939 году.

Иллюстрация / AAP/Glenn Campbell/via REUTERS
Иллюстрация / AAP/Glenn Campbell/via REUTERS

Австралийская метеорологическая служба зафиксировала в Сиднее температуру в 47 градусов, это самое высокое значение за последние почти 80 лет.

Как сообщает АВС, в последний раз подобная погода устанавливалась в 1939 году.

Власти выпустили предупреждение о повышенной пожарной опасности и ввели запрет на разведение огня.

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Ранее сообщалось, что в США рекордные морозы унесли 19 жизней, а на улицах даже автомобили замерзли во льду.

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