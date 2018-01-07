В Индии произошло землетрясение магнитудой 5,5 балла
Погода
2018-01-07 13:00:00
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Иллюстрация REUTERS
Никаких сообщений о жертвах или разрушениях пока не поступало.
На северо-востоке Индии произошло землетрясение магнитудой 5,5 балла, сообщает Reuters со ссылкой на Геологическую службу США.
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"В воскресенье произошло землетрясение 5,5 балла восточнее Импхала, столицы северо-восточного штата Индии. Никакие сообщения о жертвах или разрушениях пока не поступали", - сказано в сообщении.
Как сообщал УНИАН, ранее в Японии произошло сильное землетрясение и объявлена угроза цунами.
Подземные толчки произошли ночью с пятницы на субботу по местному времени. Их эпицентр разместился в Токио на глубине 80 километров. Сообщений о разрушениях и пострадавших в результате землетрясения нет.
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