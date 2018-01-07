Погода
2018-01-07 09:06:00
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В течение 6-8 января в Карпатах сохраняется лавинная опасность 3 уровня.
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"6-8 января на высокогорье Закарпатской области сохраняется, 7 января на высокогорье Ивано-Франковской области объявляется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
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