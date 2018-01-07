На высокогорье Ивано-Франковской области объявляется значительная снеголавинная опасность.

В горах сохраняется лавинная опасность / фото УНИАН

В течение 6-8 января в Карпатах сохраняется лавинная опасность 3 уровня.

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"6-8 января на высокогорье Закарпатской области сохраняется, 7 января на высокогорье Ивано-Франковской области объявляется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Читайте также "Ледниковый период" в США: рекордные морозы унесли 19 жизней, автомобили на улице замерзли во льду (фоторепортаж, видео)

Ранее сообщалось, что рождественские выходные в Украине будут теплыми и дождливыми.