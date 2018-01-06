"Ледниковый период" в США: рекордные морозы унесли 19 жизней, автомобили на улице замерзли во льду (фоторепортаж, видео)

16:40, 6 января 2018
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В некоторых районах США и Канады, как ожидается, температура может упасть до -29 градусов.

Восточное побережье Северной Америки страдает из-за "циклона-бомбы". В некоторых районах США и Канады, как ожидается, температура может упасть до -29 градусов, сообщила Национальная метеорологическая служба.

Как передает ВВС, экстремальная погода стала причиной гибели 19 человек в США и двух человек в Канаде.

По прогнозам синоптиков, температура в ближайшие дни продолжит снижаться из-за холодного арктического воздуха, который направляется в сторону атлантического побережья США.

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По словам экспертов, так называемый "циклон-бомба" сформировался и набрал свою мощь в районе Карибского моря. На юге США в штате Флорида из-за холода игуаны начали замерзать и падать с деревьев, теряя хватку.

"В некоторых частях США и Канады, температура, по прогнозам, упадет ниже -20F (-29C), что по ощущениям делает ее более похожей на -90F (-67C) в пятницу вечером", - сказано в сообщении.

В сети появидось видео, на котором видны замерзшие во льду автомобили возле Бостона. Это не просто снег, вода, которая подтопила улицу, замерзла из-за рекордных морозов.

Видео размещено на YouTube USA TODAY.

В канадской провинции Новая Шотландия из-за сильного ветра без электричества остались десятки тысяч человек.

Ранее сообщалось, что термин "циклон-бомба" американские метеорологи ввели для штормов, которые значительно усиливаются в течение 24 часов за счет снижения атмосферного давления, словно взрывная волна.

Но последствия Грейсона, говорят метеорологи, могут быть более разрушительными, чем у многих настоящих бомб.

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