Синоптики предупреждают о сильном тумане в Киеве 6 января

02:56, 6 января 2018
2448
0

Также 7 и 8 января в Киеве будет облачно с прояснениями, без существенных осадков.

Водителям рекомендуют во время управления автомобилем в тумане снизить скорость движения / фото УНИАН
Водителям рекомендуют во время управления автомобилем в тумане снизить скорость движения / фото УНИАН

В субботу в столице ожидается туман, видимость составит 200-500 м, а на Рождество прогнозируется дождь с мокрым снегом.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Также 7 и 8 января в Киеве будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Однако ночью 7 января ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом, местами туман, ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью 7 января – 2-4°, днем около 5° тепла, а ночью 8 января – 1-3° мороза, днем 0-2° тепла.

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине

В КГГА рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане снизить скорость движения, при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом, держать безопасную дистанцию с другими автомобилями, а при остановке включать аварийную световую сигнализацию, избегать резких маневров на дороге.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, температура до +29° В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, температура до +29°
Летнее солнцестояние в Британии: тысячи людей собрались возле Стоунхенджа (фоторепортаж) Летнее солнцестояние в Британии: тысячи людей собрались возле Стоунхенджа (фоторепортаж)
Извержение вулкана на Гавайях: туристы засняли огромный кусок лавы, который плавал в море (видео) Извержение вулкана на Гавайях: туристы засняли огромный кусок лавы, который плавал в море (видео)
Гроза, местами град и шквальный ветер: перед выходными дожди накроют почти всю Украину Гроза, местами град и шквальный ветер: перед выходными дожди накроют почти всю Украину
Торнадо в виде хобота слона: в сети показали уникальные кадры смерча в Колорадо (фото, видео) Торнадо в виде хобота слона: в сети показали уникальные кадры смерча в Колорадо (фото, видео)
Затоплены дороги, машины и дома: в США продолжаются разрушительные наводнения (фото) Затоплены дороги, машины и дома: в США продолжаются разрушительные наводнения (фото)
На Виннитчине молния попала в пастуха, мужчина скончался на месте (видео) На Виннитчине молния попала в пастуха, мужчина скончался на месте (видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 24 °
Небольшая облачность, ливень
Погода Стерлинг
84 %
759 мм
5.1 м/с
92 %
Лента новостей