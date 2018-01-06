Синоптики предупреждают о сильном тумане в Киеве 6 января
Также 7 и 8 января в Киеве будет облачно с прояснениями, без существенных осадков.
В субботу в столице ожидается туман, видимость составит 200-500 м, а на Рождество прогнозируется дождь с мокрым снегом.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Также 7 и 8 января в Киеве будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Однако ночью 7 января ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом, местами туман, ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью 7 января – 2-4°, днем около 5° тепла, а ночью 8 января – 1-3° мороза, днем 0-2° тепла.
Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине
В КГГА рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане снизить скорость движения, при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом, держать безопасную дистанцию с другими автомобилями, а при остановке включать аварийную световую сигнализацию, избегать резких маневров на дороге.
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