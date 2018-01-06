С 8 января на северо-востоке и в центре дневные температуры начнут опускаться ниже 0, а ночные - около -6..-4

В Украину идет зимняя погода / фото УНИАН

С 8 января холодная воздушная масса, которая сформируется на северо-востоке от Украины, постепенно начнет вытеснять теплый воздух. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Метеопост.

"Таким образом, возможно, что с 8 января на северо-востоке и в центре страны дневные температуры начнут опускаться ниже 0, а ночные - около -6..-4. Поскольку на погоду будет влиять антициклон, атмосферное давление будет повышенное, без осадков, ветер слабый и, вероятно, наконец будет солнечно", - говорится в сообщении.

фото facebook.com/meteopostcom

На остальную территорию Украины также придет похолодание, но не такое сильное. На юге ожидается до -2..0, ветрено, на западе до -2..+1, ветренно.

Отмечается, что до 7 января в Украине будет постепенное потепление. К Рождеству теплая воздушная масса должна занять почти всю Европу. По стране дневная температура ожидается около +6..+10.

фото facebook.com/meteopostcom

Как сообщала Погода УНИАН, на выходных в Украине местами пройдут дожди, в большинстве регионов будет тепло.