Последствия непогоды в Европе: в Германии по затопленным улицам плавают лебеди (фоторепортаж)

В немецких городах оказались затоплены целые города.

Европа продолжает страдать от последствий урагана "Элеанор", который обрушился на нее в первые дни 2018 года.

В частности, буря прошла почти по всей Германии, где ей дали имя "Бурглинд". Порывы ветра там достигали 120 км/ч и привели к перебоям в работе транспорта.

При этом 5 января в немецких городах оказались затоплены целые города. Впрочем, похоже, в городе Бернкастель-Кус земли Рейнланд-Пфальц на западе страны местные лебеди с удовольствием плавают по затопленным улицам.