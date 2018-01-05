Последствия непогоды в Европе: в Германии по затопленным улицам плавают лебеди (фоторепортаж)

17:31, 5 января 2018
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В немецких городах оказались затоплены целые города.

Европа продолжает страдать от последствий урагана "Элеанор", который обрушился на нее в первые дни 2018 года.

В частности, буря прошла почти по всей Германии, где ей дали имя "Бурглинд". Порывы ветра там достигали 120 км/ч и привели к перебоям в работе транспорта.

При этом 5 января в немецких городах оказались затоплены целые города. Впрочем, похоже, в городе Бернкастель-Кус земли Рейнланд-Пфальц на западе страны местные лебеди с удовольствием плавают по затопленным улицам.

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