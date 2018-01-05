В США из-за снежной бури без электричества остались почти 50 тысяч человек

16:05, 5 января 2018
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Местами выпало 46 см снега.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Из-за "метеорологической бомбы", которая накрыла восточное побережье США, без электричества остались почти 50 тысяч человек.

Европа пострадала от урагана "Элеанор"

Восток США пострадал от ураганных ветров и снегопадов. Местами высота снежного покрова достигает 46 см, сообщает Euronews.

Из-за непогоды во многих городах закрыты школы и госучреждения. В Нью-Йорке действует режим чрезвычайного положения.

Кроме того, нарушено авиасообщение по всей стране, за сутки отменили 4800 рейсов.

В дальнейшем синоптики прогнозируют резкое падение температур в 28 крупных городах.

Напомним, жертвами шторма "Грейсон" в США, который уже назвали "циклоном-бомбой", стали по меньшей мере 16 человек.

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