Укргидрометцентр предупреждает о лавинной опасности в Карпатах

Лавинная опасность достигает 3 уровня.

В горах сохраняется лавинная опасность / УНИАН

В течение 5-6 января в Карпатах будет сохраняться лавинная опасность 3 уровня.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"5-6 января на высокогорье Закарпатской области в связи с продолжающимися снегопадами и метелями сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, 5 декабря в отдельных регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий.