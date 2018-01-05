Укргидрометцентр предупреждает о лавинной опасности в Карпатах

14:10, 5 января 2018
73
0

Лавинная опасность достигает 3 уровня.

В горах сохраняется лавинная опасность / УНИАН
В горах сохраняется лавинная опасность / УНИАН

В течение 5-6 января в Карпатах будет сохраняться лавинная опасность 3 уровня.

Рождественские выходные в Украине будут теплыми и дождливыми (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"5-6 января на высокогорье Закарпатской области в связи с продолжающимися снегопадами и метелями сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, 5 декабря в отдельных регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, температура до +29° В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, температура до +29°
Гроза, местами град и шквальный ветер: перед выходными дожди накроют почти всю Украину Гроза, местами град и шквальный ветер: перед выходными дожди накроют почти всю Украину
В Австралии произошло землетрясение магнитудой 4,7 В Австралии произошло землетрясение магнитудой 4,7
Затоплены дороги, машины и дома: в США продолжаются разрушительные наводнения (фото) Затоплены дороги, машины и дома: в США продолжаются разрушительные наводнения (фото)
В Киеве сегодня солнечно, температура до +30° В Киеве сегодня солнечно, температура до +30°
В Украине сегодня будет жарко и без осадков (карта) В Украине сегодня будет жарко и без осадков (карта)
США и Мексику накрыли мощные наводнения (видео) США и Мексику накрыли мощные наводнения (видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 24 °
Небольшая облачность, ливень
Погода Стерлинг
84 %
759 мм
5.1 м/с
92 %
Лента новостей