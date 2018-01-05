Рождество в Украине пройдет без снега.

На Рождество в Украине будет тепло / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, на выходных в Украине местами пройдут дожди, в большинстве регионов будет тепло.

В столице в субботу без осадков, температура воздуха ночью +4°, днем +6°. В воскресенье пройдет дождь, -1°...+6°.

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Во Львове завтра облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +10°. В воскресенье ливень, 0°…+6°.

В Луцке в субботу ночью +4°, днем +9°, без осадков. В воскресенье ночью -1°, днем +5°, дождь.

В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха +2°...+5°. В воскресенье до +8°, переменная облачность.

В Одессе на выходных без осадков. В субботу температура ночью +5°, днем +10°. В воскресенье +2°...+11°.

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +2°, днем +5°. В воскресенье -3°...+6°, пройдет дождь.

Прогноз на 6 января / УНИАН

Прогноз на 7 января / УНИАН

В Днепре в субботу без осадков. Температура ночью +2°, днем +6°. В воскресенье облачно с прояснениями, температура воздуха +1°...+7°.

В Симферополе завтра небольшая облачность, +2°...+10°. В воскресенье +5°...+14°, без осадков.

Жителям Мариуполя обещают на субботу переменную облачность, температура ночью 0°, днем +4°. В воскресенье без осадков, температура до +6°.

В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью +2°, днем +5°. В воскресенье температура до +7°, пасмурно.

В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью +1°, днем +5°. В воскресенье -1°...+7°, пасмурно.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу без осадков, температура до +5°. В воскресенье солнечно, ночью -1°, днем +6°.

В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +3°, днем +12°. В воскресенье пройдет дождь, ночью +2°, днем до +9°.

В Трускавце в субботу пасмурно, температура до +12°. В воскресенье температура до +11°, дождь.

В Сваляве завтра без осадков, +8°, в воскресенье облачно с прояснениями, температура воздуха +3° …+9°.

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