Снежный шторм "Грейсон" в США: "циклон-бомба" принес 40-градусные морозы, 16 погибших (фоторепортаж, видео)

10:04, 5 января 2018
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В нескольких штатах объявлен чрезвычайный режим, последствия Грейсона, говорят метеорологи, могут быть более разрушительными, чем у многих настоящих бомб.

Жертвами шторма "Грейсон" в США, который уже назвали "циклоном-бомбой", стали по меньшей мере 16 человек. При этом метель продолжает нарастать, а температура воздуха – снижаться до рекордных отметок.

Об этом сообщает ТСН. Так в пятницу в Нью-Гемпшире прогнозируют почти 40-градусный мороз, а в Нью-Йорке -28 градусов по Цельсию.

Термин "циклон-бомба" американские метеорологи ввели для штормов, которые значительно усиливаются в течение 24 часов за счет снижения атмосферного давления, словно взрывная волна. Но последствия Грейсона, говорят метеорологи, могут быть более разрушительными, чем у многих настоящих бомб.

В нескольких штатах объявлен чрезвычайный режим. Людей просят не покидать дома без особой необходимости, а если есть необходимость выйти, иметь с собой набор для выживания. Предупреждение о метели объявили от южного штата Северная Каролина до северного штата Мэн. Аэропорт Нью-Йорка отменил все рейсы, 46 тысяч человек остались без электроснабжения.

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Как известно, шторм Грейсон принес снег в самый южный штат США – там метели не видели 29 лет подряд.

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