Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине

Во многих регионах ожидается туман.

Иллюстрация / REUTERS

Сегодня, 5 декабря, в отдельных регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий.

Читайте также В Киеве сегодня без осадков, днем до +5°

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Так, 5 декабря утром в южных, центральных и северных областях местами туман, видимость 200-500 м. Кроме того, днем в Карпатах порывы ветра 15-20 м/с.

Напомним, в пятницу, 5 января, в Украине местами пройдут дожди, на юге до +8°.