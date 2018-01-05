Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине

10:00, 5 января 2018
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Во многих регионах ожидается туман.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Сегодня, 5 декабря, в отдельных регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий.

В Киеве сегодня без осадков, днем до +5°

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Так, 5 декабря утром в южных, центральных и северных областях местами туман, видимость 200-500 м. Кроме того, днем в Карпатах порывы ветра 15-20 м/с.

Напомним, в пятницу, 5 января, в Украине местами пройдут дожди, на юге до +8°.

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