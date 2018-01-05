Сегодня в Украине местами пройдут дожди, на юге температура до +8° (карта)
В большинстве областей пасмурно и без осадков.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 5 января, в Украине местами пройдут дожди, на юге до +8°.
На востоке без осадков, температура до +2°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +8°.
На западе Украины в пятницу пройдут дожди. Днем температура до +6°.
В северных областях без осадков. Температура до +5°. В центре практически без осадков, температура до +6°.
Согласно народному прогнозу, 5 января - день Василия и Эмилия. Если январь сухой и морозный, то лето будет погожим, а если второй месяц зимы теплый и нет снега - на холодное лето.
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Погода в Украине
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Винница+26°... +11°
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Днепр+34°... +20°
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Донецк+34°... +19°
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Житомир+26°... +12°
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Запорожье+34°... +20°
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Ивано-Франковск+17°... +9°
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Киев+29°... +15°
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Кировоград+33°... +18°
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Луганск+34°... +18°
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Луцк+19°... +11°
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Львов+16°... +9°
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Николаев+32°... +19°
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Одесса+32°... +18°
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Полтава+31°... +19°
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Ровно+19°... +10°
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Симферополь+34°... +18°
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Сумы+30°... +19°
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Тернополь+20°... +10°
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Харьков+32°... +21°
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Херсон+33°... +19°
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Хмельницкий+23°... +10°
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Черкассы+32°... +18°
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Чернигов+29°... +14°
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Черновцы+24°... +12°
Виргиния, США
+ 24 °
Небольшая облачность, ливень
Погода Стерлинг
Ощущается как: +24 °
Влажность: 84 %
Давление: 759 мм
Ветер: 5.1 м/с
Вероятность осадков: 92 %
Восход: 05:44
Закат 20:38
Фаза луны:
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