Сегодня в Украине местами пройдут дожди, на юге температура до +8° (карта)

08:00, 5 января 2018
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В большинстве областей пасмурно и без осадков.

В Украине местами пройдут дожди / Фото УНИАН
В Украине местами пройдут дожди / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 5 января, в Украине местами пройдут дожди, на юге до +8°.

На востоке без осадков, температура до +2°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +8°.

На западе Украины в пятницу пройдут дожди. Днем температура до +6°.

В северных областях без осадков. Температура до +5°. В центре практически без осадков, температура до +6°.

Прогноз на 5 января / УНИАН
Прогноз на 5 января / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 5 января - день Василия и Эмилия. Если январь сухой и морозный, то лето будет погожим, а если второй месяц зимы теплый и нет снега - на холодное лето.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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