В Киеве сегодня без осадков, днем до +5°

В Киеве сегодня ожидается пасмурная погода.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 5 января в столице без осадков, температура до +5°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +5°, вечером - до +3°. Ветер южный, до 3,8 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:58, а зайдет в 16:08.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 5 января, в Украине местами пройдут дожди, на юге до +8°.

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