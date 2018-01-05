Синоптик Наталья Диденко прогнозирует резкую смену погоды - на Рождество потеплеет, а 8-9 января похолодает.

В Украине поначалу потеплеет, а потом ожидается похолодание / фото УНИАН

В Украине в ближайшие дни ожидается плюсовая температура, за исключением запада и востока. На Рождество станет еще теплее, а потом придет похолодание.

"6-7 января, на Рождество, в Украине станет еще теплее, а с 8-9 января к нам придет похолодание", - пишет на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

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В пятницу, 5 января, в западных областях Украины возможен штормовой ветер с порывами до 15-20 метров за секунду. В целом, по прогнозам синоптика, завтра в большинстве областей снова будет сыро и тепло - периодические дожди или снег, в Карпатах и на востоке с мокрым снегом.

"Температура воздуха в течение дня 5 января ожидается +2+5 градусов, на юге +6+9, на востоке и северо-востоке 0+4 градуса. Небольшие морозы ближайшей ночью вероятны на западе и северо-востоке и востоке. В Киеве завтра - влажная воздушная масса, ночью +2, днем +5 градусов", - добавила Диденко.

Как сообщала Погода УНИАН, Укргидрометцентр обещает на рождественские праздники 6-8 января 2018 года плюсовую температуру и сухую погоду почти во всей Украине.