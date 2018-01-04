В Киеве завтра без осадков, температура до +5°

17:00, 4 января 2018
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Завтра в Киеве снова будет пасмурно.

Завтра в Киеве без осадков / УНИАН
Завтра в Киеве без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 5 января в столице без осадков, температура до +5°.

В Украине сегодня пройдут дожди и мокрый снег (карта)

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +5°, вечером - до +3°. Ветер южный, до 3,8 м/с.

Солнце в столице взойдет в 07:58, а зайдет в 16:08.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 5 января, в Украине местами пройдут дожди, на юге до +8°.

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