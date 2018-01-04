Завтра в Украине местами пройдут дожди, на юге до +8° (видеопрогноз)

В большинстве областей без осадков.

Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 5 января, в Украине местами пройдут дожди, на юге до +8°.

На востоке без осадков, температура до +2°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +8°.

На западе Украины в пятницу пройдут дожди. Днем температура до +6°.

В северных областях без осадков. Температура до +5°. В центре практически без осадков, температура до +6°.

Согласно народному прогнозу, 5 января - день Василия и Эмилия. Если январь сухой и морозный, то лето будет погожим, а если второй месяц зимы теплый и нет снега - на холодное лето.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.