Сильные снегопады нарушили движение транспорта во многих регионах Китая

Снежные бури ожидаются и 4 января.

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В ряде регионов Китая сильные снегопады нарушили транспортное сообщение.

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Так, в центральной провинции Хубэй выпал первый в 2018 году снег, сообщает Синьхуа.

В городе Шиянь синоптики опубликовали во второй половине дня среды "оранжевое" предупреждение в связи с непогодой. Взлетно-посадочная полоса в местном аэропорту была закрыта, 14 рейсов отменены.

А в провинции Хэнань и Нинся-Хуэйском автономном районе из-за снега перекрыли часть автотрасс.

По прогнозам метеорологов, снежные бури ожидаются в Китае 4 января. Сильные снегопады могут пройти на территории провинций Шаньси, Шэньси, Хэнань, Хубэй и Аньхой. Количество выпавших осадков может достичь 20 мм.

Напомним, снегопад накрыл японский остров Хоккайдо и самый северный регион острова Хонсю - Тохоку.