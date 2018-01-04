В Великобритании скорость ветра местами достигала 161 км/ч.

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Ураган "Элеанор" накрыл почти всю северную Европу, без электроэнергии остались десятки тысяч домов.

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Во Франции, где порывы ветра достигали 110 км/ч, в Альпах погиб лыжник, придавленный деревом, еще девять человек пострадали, сообщает BBC.

Кроме того, без электричества остались больше 200 тысяч домов. В Париже для посещения закрыта Эйфелева башня.

В Швейцарии из-за ураганного ветра поезд сошел с рельсов, несколько пассажиров получили незначительные травмы. Из-за урагана обесточенными оказались 14 тысяч домов

Буря также прошла почти по всей Германии, где ей дали имя "Бурглинд". Порывы ветра там достигали 120 км/ч и привели к перебоям в работе транспорта.

В Бельгии введен "оранжевый" уровень опасности - предпоследний из четырех. Власти просят жителей страны быть особенно аккуратными при выходе на улицу и опасаться летящих оторванных веток и других поднятых ветром предметов.

В Нидерландах из-за урагана пострадал один человек, на него также упало дерево. В аэропорту Амстердама было отменено более 200 рейсов. Также было закрыто несколько основных трасс и отменены поезда. В Нидерландах также принимают меры, чтобы избежать наводнения.

В Великобритании тысячи домов остались без электроэнергии, из-за урагана также пострадало транспортное сообщение. Скорость ветра местами достигала 161 км/ч.

Напомним, в ночь на 3 января на Великобританию и Францию обрушился мощный шторм "Элеанор".